Design e mosaico insieme per l'arredamento degli interni

Un progetto vede design e mosaico dialogare e interagire nella produzione di nuovi e speciali oggetti destinati all'arredamento degli interni: è Episodi di mosaico contemporaneo, in scena dal 14 ottobre al 14 gennaio a Ravenna nell'ambito dell'ottava Biennale di mosaico contemporaneo. Il progetto, a cura di Maria Cristina Didero, prima curatrice italiana a guidare Design Miami, una delle fiere di design più importanti al mondo, è pensato per gli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste ed è sostenuto e organizzato dal Comune di Ravenna e dal Mar-Museo d'Arte della Città, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. Con l'obiettivo di valorizzare le competenze e le capacità produttive e laboratoriali del territorio nel campo del mosaico, nelle sue vesti tradizionali e in quelle contemporanee, il progetto nasce commissionando a sei designer e creativi l'ideazione di oggetti destinati ad essere lavorati a mosaico.

Disegno industriale, tecnologie digitali di stampa 3D e di sagomatura dei supporti, abilità e sensibilità tipiche della lavorazione artigianale del mosaico, fatta di tessere di materiali lapidei e vetrosi, convergono con ingegno, offrendo risultati di grande fascino e originalità. Il progetto, spiega Didero, si delinea anche come momento di riflessione "intorno alle possibilità e alle opportunità di impiego di una tecnica di alto artigianato nel contesto della manifattura contemporanea".

