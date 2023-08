Remix di Ciao Mare a 50 anni dal successo di Raoul Casadei

L'11 e il 12 agosto Piazzale Boscovich a Rimini diventa una grande balera a cielo aperto, con la Nave del Sole che ospita il palco di una 'due giorni' di dance e liscio. L'11 Joe T. Vannelli, dj di fama internazionale e uno dei protagonisti della scena dance italiana, presenterà il remix di Ciao Mare, realizzato per i cinquant'anni dalla pubblicazione del classico di Raoul Casadei, mentre il 12 sarà ospite Ivana Spagna, che si è imposta con brani come Easy Lady e Call Me, anche lei in duetto con la POPular Folk Orchestra di Mirko Casadei.

Quando nel 1998, in occasione della prima edizione di Balamondo, Raoul Casadei invitò a Rimini l'allora regina internazionale della disco, Gloria Gaynor, accadde l'impensabile, l'incontro tra due pubblici che si pensavano sideralmente lontani. Potere della musica e del ballo, che torna a essere protagonista, 25 anni dopo, delle date riminesi dell'edizione 2023 di Balamondo, con la direzione artistica di Mirko Casadei, che per due sere con la sua Orchestra farà ballare con i brani che hanno fatto la storia della musica romagnola, in un viaggio tra le radici popolari e la contemporaneità. Un omaggio a un patrimonio quanto mai vivo, al centro dell'importante campagna sostenuta dalla Regione Emilia Romagna per candidarlo a diventare Patrimonio Immateriale Unesco dell'Umanità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA