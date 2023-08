Progetto Art Beats per incontrare, ascoltare e vedere l'arte

Un progetto diffuso per incontrare, vedere e ascoltare l'arte: è Art Beats, promosso dal Settore Musei Civici di Bologna e da Aeb Industriale, azienda del settore dell'audio professionale, in programma il 16 e 17 settembre in varie sedi, con ingresso gratuito. I visitatori potranno accedere a sette sedi museali selezionate tra tutte e sei le aree disciplinari in cui si articola il Settore Musei Civici, negli orari di apertura: Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, MAMbo - Museo d'Arte Moderna, Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento. Oltre che alla visione e al dialogo con l'arte, il pubblico sarà invitato all'ascolto di sette installazioni sonore, ognuna ispirata alle collezioni del museo associato, commissionate da Aeb Industriale ad altrettanti compositori e musicisti, esponenti della poliedrica scena artistica bolognese. La suggestione visiva di questi sette luoghi di cultura della città si trasformerà così in note musicali per offrire una coinvolgente esperienza immersiva ai visitatori. Attraverso la creazione di un Qr Code ogni composizione resterà a disposizione del museo associato in via permanente, per permettere a tutti gli interessati di scaricarle in occasione della loro visita.



