Picchia la rivale in amore, denunciata 16enne nel Reggiano

Ha preso a schiaffi e pugni la rivale in amore. Una 16enne è stata denunciata alla procura dei Minori di Bologna dai carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia). Proprio in un locale della Bassa Reggiana si è scatenata la violenta lite con una 17enne che secondo la coetanea aveva tentato un approccio col suo fidanzato.

Dopo l'acceso diverbio per motivi di gelosia, la 16enne l'ha aggredita tirandole i capelli e trascinandola fuori dal bar dove ha continuato a picchiarla per poi lasciarla a terra e allontanarsi. La vittima ha chiamato la madre che l'ha accompagnata al pronto soccorso dal quale è stata dimessa con due giorni di prognosi per trauma facciale e abrasioni al ginocchio. Il giorno successivo, assieme al padre è andata in caserma per denunciare tutto.



