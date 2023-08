Due pazienti morte a Ferrara, Procura apre un secondo fascicolo

Omissione di referto. È l'ipotesi di reato per la quale la Procura di Ferrara ha aperto un secondo fascicolo d'indagine in merito ai decessi di Gabriella Cimatti, 81 anni di Forlì, e Mara Cremonini, 70 anni di San Pietro in Casale (Bologna), avvenuti il 27 e il 28 luglio all'ospedale Sant'Anna di Cona, a seguito di un'operazione di chirurgia oculistica per una patologia tumorale. Al momento il nuovo fascicolo risulta essere a carico d'ignoti.

Il sostituto procuratore Andrea Maggioni, titolare dell'indagine, intende far luce sull'eventuale ritardo da parte dell'ospedale ferrarese nella comunicazione all'autorità giudiziaria delle due morti considerate sospette, visto che sono avvenute in sequenza, dopo che le vittime avevano subito la stessa operazione e avevano accusato gli stessi sintomi.

L'obiettivo sarà ricostruire la catena decisoria che ha portato anche, nel caso del secondo decesso, l'ospedale a eseguire il 29 luglio un'autopsia per conto proprio con l'obiettivo di accertare le cause del decesso, senza avvisare la procura, allertata solo il lunedì 31 luglio per entrambi i casi, data nella quale erano già stati addirittura svolti i funerali della prima vittima, la cui salma stava per essere cremata.

Sulla vicenda è stata depositata anche un'interrogazione alla Giunta regionale da parte della consigliera del gruppo Misto Giulia Gibertoni.

Questa mattina, intanto, è stato ufficialmente conferito l'incarico al medico legale Giambattista Golè dell'Istituto di Medicina legale di Torino per l'effettuazione delle due autopsie richieste dalla procura, che ha iscritto 22 persone tra i medici, infermieri e Oss nel registro degli indagati. Gli accertamenti sono già iniziati.



