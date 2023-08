Alta Velocità in ripresa, registrati ritardi di oltre 6 ore

La circolazione ferroviaria tra Idice e San Pellegrino, interrotta da ieri sera in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria, è in graduale ripresa dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Lo comunica Trenitalia sul suo portale. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi fino a 30 minuti. I treni Alta Velocità che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. I convogli possono subire comunque limitazioni di percorso.



