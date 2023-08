Punto da un insetto, 72enne muore nel Bolognese

Un uomo di 72 anni, Massimo Lipparini, è morto in seguito alla puntura di un insetto, mentre faceva giardinaggio insieme al figlio negli orti comunali di via del Greto a Zola Predosa, nel Bolognese. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti insieme al 118, l'uomo si sarebbe sentito male una decina di minuti dopo essere stato punto, perdendo i sensi. Il figlio 22enne che era con lui ha subito dato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza.

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, a quanto sembra per alcune difficoltà per il mezzo di soccorso ad accedere all'area degli orti, per la presenza di un cancello chiuso con una catena. I tentativi di rianimare il 72enne sono stati inutili. Il medico che ha constatato il decesso non ha potuto stabilire se sia stato provocato, come è probabile, da un shock anafilattico, per la reazione allergica al veleno dell'insetto, o da un arresto cardiaco.

Il Pm di turno in Procura, avvisato dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale dell'accaduto, ha deciso di non disporre ulteriori indagini né di fare eseguire un'autopsia.

Massimo Lipparini era un pensionato e abitava a Zola con la famiglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA