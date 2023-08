Bonaccini a Meloni, serve un incontro urgente

Una lettera inviata alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in cui si segnala che, nell'ultimo decreto varato dal Governo non vi sono né risposta sull'alluvione, né fondi per indennizzi a cittadini e imprese. A scriverla è il presidente della Regione Emilia-Romagna che chiede alla premier un "incontro urgente" e avanza alcune proposte per la ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione.

La lettera è condivisa e firmata anche da Matteo Lepore, sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Michele De Pascale, presidente della Provincia di Ravenna e Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena.



