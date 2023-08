Maltratta e minaccia di morte la moglie, denunciato nel Reggiano

"Ti affogo". "Ti stacco la testa dal collo". E ancora: "Ti brucio in auto". Sono solo alcune delle minacce che un 43enne di origine napoletana residente a Reggio Emilia ha rivolto alla moglie. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dal fatto che le condotte violente siano state messe in atto anche davanti ai figli minorenni. Il gip, su richiesta della Procura, ha disposto l'allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. Stando a quanto ricostruito dai militari di Gattatico che hanno condotto le indagini, l'uomo sarebbe stato ossessionato dalla gelosia verso la moglie, la quale aveva deciso di avviare le pratiche di separazione. Ma dopo l'ennesimo episodio di violenza, la donna ha raccontato tutto in caserma. Sputi, violenze fisiche e psicologiche oltre a minacce di morte. In un'occasione, l'uomo le aveva dato uno schiaffo mentre dormiva dopo aver letto un messaggio inviato ad una collega di lavoro.

In un'altra, l'ha presa a pugni e afferrata per il collo al diniego di lei di accompagnarlo all'ufficio postale.



