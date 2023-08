E-R investe sulle scuola di montagna con oltre 800 mila euro

La Regione Emilia-Romagna con 812 mila euro si impegna a sostenere le pluriclassi dei comuni montani. Via libera della giunta regionale al bando rivolto ai Comuni che dovranno co-progettare con le scuole iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta didattica per gli alunni e le alunne delle pluriclassi alle scuole primarie, con educatori in più, attraverso l'ampliamento del tempo scuola, la sperimentazione di modelli educativi che valorizzino cultura e ambiente del territorio, il rafforzamento dei servizi e del trasporto scolastico.

Sono 61 i comuni di montagna della Regione dove nell'anno scolastico 2023-2024 saranno attivate in tutto 124 pluriclassi (dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale). Si tratta dell'estensione di un progetto già avviato lo scorso anno su 6 plessi e 12 pluriclassi di montagna nelle province di Reggio Emilia e Forlì-Cesena.

"E' una manovra per quelle classi con bambini di diversa età che si formano facilmente nei contesti di montagna - spiega l'assessora alla scuola Paola Salomoni - mantenere qui un presidio territoriale diventa ancora più importante di quanto non succeda in pianura. E' importante non solo che venga mantenuto un presidio di scuola, ma che sia anche di qualità".

"Questa misura la inseriamo all'interno di una serie di altri interventi strutturali in favore della montagna, per evitare lo spopolamento - aggiunge l'assessore alla montagna Igor Taruffi - anche perché a seguito dell'alluvione abbiamo ancora più bisogno di aiutare quei territori e chiediamo da questo punto di vista al governo di fare in fretta, perché le infrastrutture, le strade sono fondamentali per chi vive, lavora, studia in queste zone e pensiamo che siano stati persi già due mesi per dare risposte a quei cittadini".

Il finanziamento per il bando deriva dal Fondo Sociale Europeo Plus; gli incentivi per i Comuni ammontano a 3000 euro per ogni pluriclasse attivata, più 5500 euro per ciascun plesso coinvolto (da un minimo di 8.500 euro a oltre 40 mila euro per qui Comuni con più pluriclassi e plessi coinvolti). Le domande dei Comuni per accedere ai contributi possono essere presentate fino al 20 dicembre 2023.



