Diventa Accademia la scuola di teatro fondata da Marescotti

Riparte a novembre nella sua Bagnacavallo, nell'Antico convento San Francesco, la scuola per teatro e cinema avviata nel 2017 da Ivano Marescotti, scomparso nei mesi scorsi, e ora 'Accademia' grazie all'impegno della moglie Erika Leonelli. Il piano di studi prevede 16 weekend da novembre (270 ore per un massimo di 25 allievi) e masterclass con Tommaso Ragno, Elena Bucci, Lucia Vasini e Sonia Bergamasco.

L'attività didattica proseguirà nel solco dello stile impresso dall'attore, che puntava a offrire agli allievi un'esperienza culturale e di vita, oltre a una formazione professionale declinata sulla recitazione teatrale e negli ultimi tempi anche cinematografica.

Proprio su queste due modalità si sviluppa il progetto didattico della prima edizione, che si avvale di insegnanti attori che hanno alle spalle esperienze professionali diversificate e complementari. La direzione artistica è affidata a Paola Baldini, attrice ravennate, che insegnerà recitazione teatrale, movimento scenico e dizione e si avvarrà della collaborazione del regista Domenico Ciolfi per la recitazione cinematografica, di Valentina Cortesi per l'insegnamento dell'uso della voce e di Olimpia Vivarelli logopedista esperta in voce artistica. Gli allievi si confronteranno con la costruzione del personaggio e la sua messa in scena, dal punto di vista teatrale e cinematografico, lavorando sia in palcoscenico che davanti alla macchina da presa. A conclusione dell'anno accademico gli allievi andranno in scena con uno spettacolo teatrale e cinematografico.



