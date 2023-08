Città Metropolitana Bologna, a breve strada temporanea Sp33

La Città metropolitana di Bologna e il Comune di Fontanelice provvederanno in tempi brevi a predisporre una strada temporanea, un bypass che consentirà ai cittadini un percorso alternativo al tratto interrotto della Sp33. E' quanto spiega la stessa città metropolitana che, in una nota, definisce l'iniziativa "una scelta assunta dal sindaco di Bologna e metropolitano, Matteo Lepore in accordo con il Commissario Figliuolo con il quale ha avuto modo di sentirsi in giornata".

Nel dettaglio il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento è di circa un mese e il costo sui 100.000 euro che saranno stanziati dai due enti: 70.000 euro a carico della Città metropolitana e 30.000 euro dal Comune.

In particolare, l'opera, che sarà provvisoria, viene evidenziato, "consentirà a cittadini e imprese del territorio di proseguire nelle loro attività, così come da loro richiesto" anche in un video pubblicato sui social, nei giorni scorsi e divenuto virale.

In parallelo, si metterà in campo il progetto di ripristino definitivo della strada provinciale, il cui costo ammonta a 2,1 milioni di euro già richiesti dalla Città metropolitana al Commissario fra gli interventi da realizzare nel 2023.

"Grazie al bypass realizzato dalla Città metropolitana e dal Comune - osserva il sindaco Lepore nella nota - garantiremo alla popolazione di Fontanelice uno concreto sostegno alle attività quotidiane, in attesa di una nuova normalità. Dobbiamo fare presto e dare continuità alle risposte".



