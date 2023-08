Al via a settembre a Ferrara, Festival Danza Contemporanea 2023

Torna a Ferrara, da settembre, il Festival di Danza Contemporanea. Lo fa entrando anche negli spazi verdi e nelle residenze più iconiche della città patrimonio Unesco, come Palazzo dei Diamanti e Palazzo Schifanoia per poi proseguire - tra ottobre e novembre al Teatro Comunale con tre prime assolute e l'anteprima mondiale - e prima nazionale - del nuovo lavoro di Wim Vandekeybus.

A dare il via alla rassegna sabato 9 e domenica 10 settembre "Interno Verde Danza", kermesse ospitata nei luoghi più suggestivi della città, ginta quest'anno alla terza edizione e che vedrà come palcoscenici Palazzo dei Diamanti, Palazzo Schifanoia - dove la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto porterà in scena 'Yes, Yes…', ricreando l'atmosfera della factory di Andy Warhol - il Parco Pareschi.

Nel corso della manifestazione estense andrà in scena in prima assoluta 'Simbiosi', incontro tra due individui (Laila Lovino e Melissa Bortolotti) che diventano un unico corpo psichico nella coreografia di Roberto Tedesco e in anteprima mondiale e prima nazionale sarà presentato il nuovo lavoro del coreografo belga Wim Vandekeybus, 'Infamous Offspring', con la compagnia Ultima Vez. Altre due prime assolute andranno a impreziosire il festival ferrarese: 'Private Callas' della Compagnia Artemis Danza, con coreografie di Monica Casadei ed 'Ethio-Gnawa Possible Worlds' con l'Orchestra Creativa Emilia-Romagna e le danze di Melaku Belay: un incontro tra la musica e la danza tradizionale etiope e le sonorità di ricerca europee.



