Tamponamento tra 5 auto, morto 86enne a Bologna

Incidente mortale, poco dopo mezzogiorno, a Bologna all'incrocio fra via Marzabotto e viale Gandhi, nei pressi del cimitero della Certosa. A perdere la vita, a quanto si appreso, un uomo di 86 anni, residente in città vittima di un tamponamento che ha coinvolto cinque vetture: in particolare - sempre a quanto appreso - quattro auto ferme al semaforo sarebbero state centrate da una quinta vettura in arrivo.

L'anziano - portato in ospedale dove è poi deceduto per le ferite riportate - si trovava sulla prima auto colpita. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Bologna.



