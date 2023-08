Strage Bologna: Bonaccini, De Angelis ignobile e bugiardo

"Ignobile e bugiardo. Venga a dirle a Bologna queste cose.

Guardando negli occhi i famigliari delle vittime della strage fascista del due agosto". Così, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini commenta quanto dichiarato ieri dal portavoce della Regione Lazio, Marcello De Angelis, sull'attentato alla Stazione della città emiliana del 2 agosto 1980. E sempre su Facebook si è espresso anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Chi ha paura della sentenza sui mandanti della Strage di Bologna del 2 Agosto 1980? - scrive -. Come Sindaco di Bologna chiedo che il Presidente della Regione Lazio Rocca prenda le distanze dalle dichiarazioni del suo Responsabile della comunicazione istituzionale Marcello De Angelis e di valutarne le dimissioni. Purtroppo - prosegue nel suo post - è solo l'ennesima dichiarazione negazionista, da parte di un esponente della cosiddetta destra italiana di governo, rispetto alle verità sancite dalle sentenze dei tribunali della Repubblica in merito alla Strage del 2 Agosto 1980. I casi sono due: 1. Una parte importante del Governo italiano guidato da Fratelli d'Italia non può prendere le distanze. 2. Una parte importante del Governo italiano guidato Fratelli d'Italia non vuole prendere le distanze". Quindi, conclude il primo cittadino felsineo, "ringrazio a nome dei bolognesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vero garante della nostra Costituzione e Democrazia".

