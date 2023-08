Ragazzine molestate a una sagra, arrestato ultrasettantenne

Un ultra-sessantenne italiano è stato arrestato venerdì sera durante una sagra - la Festa de Pargher - a Massa Lombarda, comune del Ravennate, con l'accusa di avere molestato almeno un paio di ragazzine approfittando della calca. L'uomo, come disposto dal Pm di turno Marilù Gattelli, si trova ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale in attesa dell'udienza di convalida. La vicenda, come riportato dalla stampa locale, è maturata tra le 21 e le 22.

Il sospettato è stato bloccato dalla Polizia del Commissariato di Lugo e dai Carabinieri della locale stazione impegnati nel servizio di ordine e sicurezza predisposto dal questore. Le ragazzine lo avrebbero già riconosciuto. Ci sono stati anche momenti di tensione con le famiglie.



