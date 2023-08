Città Metropolitana Bologna, domani sopralluogo con Anas su Sp33

"A seguito della disponibilità espressa da Anas ad aiutare per la risoluzione del problema sulla Sp33 a Fontanelice, Città metropolitana e Anas effettueranno un sopralluogo nella giornata di domani, lunedì 7 agosto, alle ore 13". E' quanto comunica, la Città Metropolitana di Bologna. La disponibilità di "L'intervento di sistemazione della cosiddetta 'Casolana' - spiega la stessa Città Metropolitana n una nota - ha un costo stimato di 2,1 milioni, oltre ai 100 mila euro già stanziati dalla Città Metropolitana per i primi interventi di ripristino e progettazione, ed è fra le azioni urgenti da effettuare entro il 2023 su cui è stato chiesto il finanziamento statale".

In particolare, viene evidenziato ancora, "proprio in quella zona, la Città Metropolitana aveva condotto il Commissario Figliuolo, durante il suo sopralluogo del primo agosto nel territorio bolognese. Adesso - conclude l'ente - il nuovo sopralluogo con Anas, con la speranza che questo interessamento possa essere accompagnato da un rapido sblocco delle risorse necessarie a partire con il rifacimento della strada".

E sulla situazione della Sp33 si è espresso, sul suo profilo Facebook, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, annunciando, anche lui il sopralluogo.

"Come promesso nei giorni scorsi, già domani, lunedì 7 agosto 2023, i tecnici Anas effettueranno un approfondimento sulla Sp33, chiamata via della Renana a Fontanelice ancora gravemente danneggiata dagli effetti del maltempo in Emilia-Romagna e la cui situazione era stata segnalata sui social dalla comunità locale".

A giudizio del ministro, vicepremier e segretario della Lega, "anche se si tratta di una infrastruttura di competenza della Provincia e non del mio Ministero, Anas ha confermato la disponibilità a effettuare un sopralluogo, coordinandosi con gli amministratori locali. Avanti con il lavoro di squadra, basato anche sull'ascolto delle richieste e delle sensibilità del territorio - conclude Salvini - : il Mit è e sarà sempre la casa dei sindaci".



