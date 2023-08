Aggredita in spiaggia a Rimini, Polizia indaga su ipotesi stupro

Una ragazza di 20 anni originaria dell'Est Europa e residente a Rimini è stata aggredita questa notte intorno alle 4 in spiaggia a Rivazzurra di Rimini. È stata soccorsa poco prima dell'alba da un vigilante che ha chiamato il 118. I sanitari sul posto l'hanno stabilizzata è cercato di calmare, ma una volta in Pronto soccorso è stata sedata e ricoverata per lesioni importanti.

Il sospetto è che si sia trattato di uno stupro ma non c'è ancora l'evidenza medica in quanto per l'attivazione del protocollo anti violenza serve il consenso della presunta vittima ancora incosciente a seguito della sedazione.

Sul posto la Squadra Mobile della Questura di Rimini che sta cercando testimoni e video di sorveglianza. Sulla base di quanto riferito dalla vittima prima che venisse sedata l'aggressione potrebbe essere un cittadino di carnagione scura.



