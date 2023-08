Sporcizia in punti ristoro aree di servizio, sanzioni dei Nas

Sanzioni, da parte dei Carabinieri dei Nas di Parma a seguito di controlli nei punti ristoro nelle aree di servizio autostradali e sulle grandi vie di comunicazione, affollate, in questi giorni dai viaggiatori diretti in vacanza. Nel dettaglio, i militari hanno rilevato, in una attività presso un'area di servizio a Piacenza, significative carenze igienico-sanitarie con sporco diffuso sulle superfici e sotto le attrezzature nella cucina e la presenza di blatte morte e mosche. A seguito di queste irregolarità, al legale responsabile dell'attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Sempre a Piacenza, in un fast-food, è stata riscontrata riscontrata dala presenza di sporco e polvere su attrezzature e nelle zone dell'attività di difficile accesso durante le ordinarie operazioni di pulizia. Anche in questo caso, il legale responsabile è stato sanzionato con un importo pecuniario di 1.000 euro.



