Serata 'Happy Days' il 6 agosto al Grand Hotel di Rimini

Nostalgia televisiva. I salotti della 'Terrazza della Dolce Vita' al Grand Hotel di Rimini proseguono con una serata, domenica, interamente dedicata agli appassionati della celebre serie tv americana 'Happy Days' che il prossimo anno spegne 50 candeline, dato che andò in onda per la prima volta negli Usa nel 1974.

A festeggiare in anticipo a Rimini Anson Williams (Potsie) che, dopo l'appuntamento del 2 agosto, torna a intrattenere il pubblico con un incontro dedicato alla storia della serie.

L'attore, regista e produttore californiano siederà nel salotto di Simona Ventura e Giovanni Terzi insieme al giornalista Emilio Targia, giornalista, scrittore e caporedattore a Radio Radicale, profondo conoscitore del telefilm, e a Giuseppe Ganelli, medico di Codogno, il più grande collezionista di cimeli della serie e fondatore dell'Happy Days international fans club.

A Rimini presenteranno il libro scritto a quattro mani dal titolo, 'La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days' (Minerva 2023) che racconta la serie fin dalla sua gestazione, approfondendone il cammino attraverso gli anni: le fasi della scrittura e delle registrazioni delle puntate, le scelte della produzione, il gradimento del pubblico, le storie, gli attori, gli autori, i set, il dietro le quinte, il pubblico, le curiosità e le interviste esclusive ai protagonisti della serie.

Ad arricchire la serata anche contributi video di Henry Winkler (Fonzie) e di altri personaggi.



