Scivola in un torrente, 15enne salvato dai vigili del fuoco

Un ragazzo di 15 anni che era scivolato un torrente, restando aggrappato a un sasso ma senza riuscire a tornare a riva, è stato tratto in salvo da una squadra dei vigili del fuoco di Bologna, intervenuta insieme all'elicottero del reparto volo. E' successo poco dopo mezzogiorno sulle colline di Monte San Pietro, nel Bolognese.

Dopo averlo localizzato, i pompieri hanno provveduto al recupero del ragazzo che, bagnato e infreddolito, è stato consegnato al 118 e trasportato in ospedale in condizioni giudicate di media gravità. Gli stessi vigili del fuoco hanno dato aiuto anche a un carabiniere che era arrivato sul posto poco prima delle squadre dei pompieri ed era entrato in acqua per prestare i primi soccorsi al 15enne.



