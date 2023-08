Minaccia ex moglie e figli, scatta il divieto avvicinamento

Minacce di morte alla ex moglie e ai figli, oltre a tentativi di fare irruzione con la forza in casa. Sono i comportamenti che hanno portato all'emissione di un divieto di avvicinamento per un 49enne italiano, residente a Granarolo Emilia (Bologna) e indagato per maltrattamenti.

La misura del Gip, eseguita dai carabinieri, scaturisce da una serie di episodi di violenza domestica che l'uomo ha commesso nei confronti dell'ex compagna, coetanea. I fatti sarebbero avvenuti a partire dal 2022, con l'avvio delle pratiche per il divorzio dopo 22 anni di matrimonio. L'uomo ha lasciato l'abitazione di famiglia ma, secondo quanto ricostruito, avrebbe proseguito la sua condotta di insulti e minacce di morte alla ex compagna e ai due figli maggiorenni.

Lo scorso aprile aveva rivolto alla figlia la frase: "Tanto io la testa te la stacco dal collo. Così come ti ho fatta ti disfo". Più di recente, il 22 luglio, la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri perché aveva sorpreso l'ex marito che si era arrampicato sull'impalcatura del palazzo per entrare in casa, violando l'ammonimento del Questore di Bologna che aveva ricevuto il giorno prima per i suoi comportamenti violenti.





