Jovanotti rientrato da Santo Domingo, atterrato a Forlì

E' atterrato in mattinata a Forlì intorno alle 10.30 - in arrivo da Madrid a bordo di un Falcon 2000 - Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantante, vittima di una caduta in bicicletta mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo alla metà dello scorso luglio - una caduta che gli è costata una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti - è giunto al 'Ridolfi' dove, raccontano dallo scalo romagnolo, si è prestato alla foto di rito con gli operatori della struttura.

Completata a Santo Domingo la prima fase della riabilitazione post-chirurgica, Jovanotti ha scelto l'aeroporto forlivese per fare rientro in Italia. Ad attenderlo un mezzo privato con il quale ha proseguito il viaggio verso casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA