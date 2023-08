Investì un ciclista e scappò, denunciato pirata della strada

La polizia stradale ha rintracciato e denunciato un pirata della strada che aveva investito un ciclista per poi fuggire a Bagnolo in Piano, nel reggiano, la notte del 29 luglio scorso. L'incidente si era verificato sulla provinciale nord intorno all'una quando l'automobilista si era scontrato con una bicicletta condotta da un 41enne. La vittima è finita a terra, ma il conducente della vettura è fuggito senza prestare l'assistenza necessaria. Il cicloamatore è ancora ricoverato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in seguito alle lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita.

Gli agenti della Polstrada del distaccamento di Guastalla che hanno effettuato i rilievi del sinistro, in collaborazione con la polizia municipale del territorio, sono riusciti a identificare il presunto responsabile un 68enne residente a Bagnolo in Piano (come la vittima dell'incidente) con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Decisive sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dello scontro. Le forze dell'ordine sono andate nell'abitazione dell'anziano e nel garage è stata trovata l'auto con danni evidenti e riconducibili all'impatto con la bici.

L'uomo, denunciato a piede libero, dovrà rispondere delle accuse legate all'incidente stradale e alla successiva fuga con omissione di soccorso.



