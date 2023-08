Fondazione Modena Arti Visive, quattro mostre da settembre

Una stagione di mostre e appuntamenti all'insegna della sperimentazione, della creatività, della musica internazionale e della giovane arte attende dal 15 settembre la Fondazione Modena Arti Visive (Fmav). La Palazzina dei Giardini ospiterà fino all'11 febbraio 'Strahlen/Raggi', personale dell'artista e compositore tedesco Carsten Nicolai, conosciuto a livello internazionale con lo pseudonimo di Alva Noto, che riunisce per la prima volta in Italia un nucleo di opere di recente realizzazione e un progetto inedito nato durante il lockdown. Il titolo 'Strahlen/Raggi' allude non solo alle leggi fisiche di propagazione delle particelle luminose e delle onde sonore, ma in termini poetici anche all'energia emanata dall'oggetto-opera d'arte concepito del genio creativo umano.

A Palazzo Santa Margherita 'Regione e Sentimento. Itinerari italiani illustrati' è il titolo della mostra dell'illustratore piemontese Riccardo Guasco a cura di Francesca Fontana, che si terrà all'interno del Museo della Figurina. Guasco ha realizzato 20 illustrazioni inedite, una per regione, in cui trovano posto paesaggi, costumi e prodotti tipici; accanto ad esse presenta altre opere legate a città e marchi del Belpaese, oltre al poetico video animato Italian way. In occasione del festivalfilosofia, per questa edizione dedicato al tema 'parola', inaugura 'Logos. Le immagini parlano', a cura di Chiara Dall'Olio, con opere provenienti dalle collezioni di fotografia e disegno di Fondazione di Modena e Comune di Modena, ora gestite e valorizzate da Fmav. La mostra vuole mettere in luce il ruolo e l'utilizzo dell'immagine nel mondo attuale, come forma di comunicazione preponderante per veicolare idee, concetti, opinioni. A Palazzo Santa Margherita inaugura inoltre la mostra della 12/a edizione del Premio Davide Vignali, nato nel nome di un ex studente dell'Istituto d'arte Venturi scomparso nel 2011 per promuovere la creatività dei giovani talenti del territorio. L'esposizione, fino al 5 novembre, si articola come una versione condensata di racconti, frammenti, esplorazioni e interrogativi che raccontano il desiderio e la difficoltà di affermazione della propria identità tra le nuove generazioni.



