Trapianto di fegato da donatore vivente con prelievo robotico

Una giovane donna affetta da tumore al colon da due anni, con metastasi al fegato, è stata sottoposta con successo lo scorso 14 luglio a Modena a trapianto di fegato da donatore vivente, suo marito. Entrambi stanno bene.

Si tratta del primo caso in Europa, spiega l'Azienda ospedaliera universitaria di Modena, di trapianto di questo tipo, con prelievo eseguito con tecnica totalmente robotica per metastasi epatiche da tumore del colon.

L'operazione è stata realizzata al Centro Trapianti dell'Aou di Modena, nell'ambito del protocollo sperimentale 'Livermore', dedicato ai pazienti con metastasi epatiche da adenocarcinoma del colon non suscettibili di resezione chirurgica. Tra gli aspetti speciali dell'intervento, oltre alla generosità del marito, quello tecnologico: "Il prelievo dell'emifegato dal donatore è stato eseguito con tecnica robotica, minimizzando gli effetti e consentendo un recupero molto veloce, tanto che dopo tre giorni il donatore è stato dimesso dall'ospedale in ottime condizioni - spiega il professor Fabrizio Di Benedetto, direttore della Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di fegato del policlinico di Modena e docente Ordinario di UniMoRe - Trattandosi inoltre della parte sinistra del fegato, quella più piccola, l'impatto sul donatore è ulteriormente ridotto anche in termini di stress chirurgico".

Il protocollo Livermore offre un allungamento delle prospettive di vita, espandendo le opportunità di trattamento, a pazienti che altrimenti non avrebbero alternative. "Siamo molto orgogliosi di questo progetto - prosegue Di Benedetto - che è nato proprio dal nostro Centro, e che si unisce ad altri sei protocolli di trapianto di fegato per metastasi da adenocarcinoma del colon con donazione da vivente a livello internazionale. I primi dati sono stati pubblicati dal gruppo di Toronto, con sopravvivenza a tre anni del 100%, un dato molto incoraggiante". "Questo nuovo importante traguardo conferma Modena punto di riferimento eccellente del settore - commenta l'assessore alla politiche per la salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini - nonché centro di innovazione delle tecniche più innovative a livello europeo".



