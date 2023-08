Nel Bolognese un'azienda introduce il salario minimo annuale

A Castel Maggiore, nel Bolognese, c'è una azienda che, di fatto, ha superato il 'problema ' del salario minimo, tanto dibattuto nel mondo politico in queste settimane. Ne dà conto la Fiom-Cgil di Bologna che - proprio in questi giorni - ha siglato con i vertici della Clauger Technofrigo, società che impiega 200 dipendenti attiva nella progettazione e fabbricazione di impianti di refrigerazione industriale, trattamento aria ed efficientamento energetico e nei settori Oil and Gas e Marine un contratto aziendale innovativo che, assicura il sindacato in una nota, "per molti aspetti affronta" e supera "il dibattito sul salario minimo".

Nel dettaglio viene spiegato, è stato concordato di istituire, "entro il termine del primo anno di assunzione in azienda, un salario minimo annuale pari ad una Retribuzione Annua Lorda 26.250 euro per tutti i lavoratori aventi una retribuzione annua da contratto collettivo nazionale attualmente inferiore ai 26.250 euro. Questa cifra - osserva la Fiom - sarà quindi garantita e non suscettibile di assorbimenti legati ad aumenti contrattuali nazionali o aziendali". In base all'intesa, inoltre, "per i lavoratori che hanno una retribuzione annua superiore ai 26.250 euro, frutto di accordi individuali o collettivi, non vi saranno assorbimenti dai futuri aumenti contrattuali".

A giudizio del sindacato il contratto siglato in Clauger Technofrigo "fa un deciso passo in avanti nel ridurre la distanza tra generazioni soprattutto rispetto alla tutela del salario, fornisce una risposta concreta ai giovani garantendo loro un salario minimo che va oltre la contrattazione nazionale ed ai lavoratori con maggiore esperienza i quali non si vedranno assorbire i superminimi dagli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva".

Infine, chiosa la Fiom felsinea, "dare risposte di garanzie salariali alle giovani generazioni" come avviene con questo contratto, è un elemento importante di sostenibilità economica e di minor sfruttamento per chi si affaccia al mondo del lavoro".





