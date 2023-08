Nasce Rock'n Pop Cast, un podcast per raccontare l'E-R dal treno

Un podcast, ribattezzato 'Rock'n Pop Cast' per ispirare nuovi viaggi e nuovi itinerari. A lanciarlo è Trenitalia-Tper, la società che gestisce il trasporto regionale in Emilia-Romagna in collaborazione con Loquis, prima piattaforma al mondo di podcast verticale dedicata ai viaggi e ai viaggiatori.

Nel dettaglio il servizio - presentato oggi a Bologna - conta su 50 podcast suddivisi in cinque playlist - Motori, Enogastronomia, Cinema, Cultura e Luoghi, Musica, suoni e divertimento - per fornire al passeggero dei nuovi treni regionali 'Rock' e 'Pop' in viaggio in Emilia-Romagna notizie e curiosità sul territorio che sta attraversando.

La peculiarità dei podcast è infatti la geo-localizzazione, che permette all'app gratuita Loquis di proporre quelli legati al territorio attraversato in quel momento dal treno. Voci narranti saranno quella dell'ex pallavolista e ora commentatore sportivo Andrea Lucchetta, del giornalista e telecronista sportivo Carlo Vanzini e del copywriter e producer Marcello Targi Parmeggiani. On line da oggi i primi 30 podcast. La serie completa sarà disponibile entro la fine di agosto.

"Il treno regionale - osserva Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia-Tper - è il mezzo di trasporto ideale per chi punta ad un turismo attivo e sostenibile. Essere sempre più vicini anche a questa categoria di passeggeri è importante. Per questo, accanto agli investimenti per nuovi treni e nuovi servizi, destinati a tutti i nostri passeggeri - puntiamo anche ad arricchire l'esperienza di viaggio condividendo informazioni sulle destinazioni e ispirando le persone nella scelta della loro prossima meta".





