I libri e il fango nella Romagna allagata, mostra a Bologna

'I libri e il fango nella Romagna allagata': 21 fotografie scattate da Giovanni Zaffagnini raccontano l'impatto devastante della recente alluvione in Romagna sui libri in una mostra allestita nel foyer del MamBo, a Bologna, dall'8 agosto al 24 settembre.

Accartocciati, gonfi, resi illeggibili, ricoperti di fango, i volumi messi a disposizione per le foto dalla Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza, dalla Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi di Lugo e dalla Libreria Alfabeta di Lugo mostrano al contempo fragilità e resilienza. Dalle immagini, nel corso della mostra, sarà realizzata una pubblicazione catalogo edita da Danilo Montanari Editore, con prefazione di Marco Sangiorgi.

La vendita del libro e delle fotografie intendono fornire un contributo alle biblioteche danneggiate dall'alluvione del maggio scorso in Romagna.



