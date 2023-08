E' stato denunciato per procurato allarme e accensione pericolosa la persona che ha acceso fuochi d'artificio a Bologna, in piazza Maggiore, in tarda mattinata.

Si tratta di un tunisino 30enne, che è stato anche multato per la violazione del Tulps: era lo sposo di un matrimonio in corso a Palazzo D'Accursio, che ha deciso di festeggiare in quel modo.

E' intervenuta la polizia.



