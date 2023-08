Agosto all'insegna dell'arte per l'Assemblea legislativa E-R

Per tutto agosto alcune opere della collezione permanente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna rimarranno esposte al piano ammezzato della sede di viale Aldo Moro a Bologna. Una collezione permanente ricca di opere di pregio che cresce a ogni mostra allestita a cura del Gabinetto della Presidenza. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) fino all'8 settembre. L'allestimento privilegia le opere appartenenti agli anni Cinquanta e Sessanta, periodo nel quale la ricerca informale è stata il linguaggio comune a molti artisti. Sono esposti lavori di Pompilio Mandelli, Giuseppe Ferrari, Bruno Pulga, Mario Nanni, Andrea Raccagni, Bruno Olivi e Sergio Romiti. Una grande opera di Ilario Rossi, già esposta nella Sala personale che la Biennale di Venezia dedicò al pittore nel 1964, apre a una pittura più aurea, più sognata e poetica. Accanto, una grande tela di Alfonso Frasnedi e una testa, realizzata in anni più recenti, di Maurizio Bottarelli, che in questi giorni viene omaggiato con due mostre al CuBo di Bologna. Nell'allestimento, inoltre, seguendo un filo cronologico della ricerca informale, si sono volute esporre opere realizzate in tempi più recenti, ma di spiccata matrice informale, di artisti come Carlo Mastronardi, Romana Spinelli e Marino Iotti. Chiudono alcuni esempi di sintesi formali e strutturali con lavori di ricerca del colore e del segno con dipinti di Gianfranco Goberti, Vincenzo Satta, Walter Cascio e Marco Ara.



