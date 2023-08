A Bologna l'ultima festa Pd al Parco Nord, poi cambia location

Il Pd di Bologna festeggerà quest'anno il cinquantesimo anniversario della festa al Parco Nord e si prepara a dire addio alla storica location. Nel presentare la festa provinciale 2023, dal 24 agosto al 17 settembre, la segretaria bolognese Federica Mazzoni ha spiegato infatti che sarà l'ultimo anno: "Come annunciato dall'amministrazione comunale quell'area vedrà una riqualificazione legata al progetto del Passante, a breve ci saranno cantieri e lavori. Noi quest'anno salutiamo e invitiamo tutta Bologna a venire per rendere speciale quest'ultimo ballo.

Dall'anno prossimo troveremo una nuova collocazione, attraverso un progetto che vi sveleremo a tempo debito. Le feste del Pd provinciale - ha aggiunto Mazzoni - continueranno, per innovare e rinnovare una tradizione, patrimonio di tutta la città".

Per ora di sicuro c'è la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein, all'apertura il 24, mentre il programma e i contenuti verranno illustrati in una conferenza stampa a ridosso, il 22 agosto. Di pronto c'è anche il manifesto: "L'ultimo valzer a Parco Nord. Finisce un'epoca inizia il futuro", con sullo sfondo due figure in bianco e nero, un uomo e una donna, che ballano abbracciati, a rappresentare le generazioni che si sono susseguite dai tempi del Pci ad oggi.

In un bar della festa, infine, lavoreranno componenti della segreteria come volontari e gli incassi saranno devoluti ai territori colpiti dall'alluvione: "Un tema politico che non vogliamo si spenga - ha detto Mazzoni - non è una vicenda solo locale, ma ci parla di come dobbiamo mettere in sicurezza il territorio, di come il governo, con immobilismo grave, non ha messo a disposizione risorse adeguate, non ha dato le risposte a imprese, famiglie e persone".



