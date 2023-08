Targa Volponi, tra i premiati Vukotic, Mauro, Pitzorno

Sono tredici quest'anno i personaggi della cultura premiati con la Targa Volponi, promossa dall'associazione Casadeipensieri: riceveranno il riconoscimento in occasione della rassegna internazionale in programma alla Festa dell'Unità di Bologna al Parco Nord fra l'1 e il 17 settembre. I premiati, annunciati oggi, sono Milena Vukotic, Ezio Mauro, Bianca Pitzorno, Andrea Adriatico, Vincenzo Balzani, Barbara Baraldi, Giuseppe Giliberti, Valter Malosti, Giuseppina Muzzarelli, Grazia Verasani. La Targa Volponi arte va a Pinuccia Bernardoni e Giorgio Zucchini, la Targa Volponi civismo ai volontari delle Cucine popolari.

La Targa Volponi, nata nel 1997 con la premiazione di Alda Merini, uno dei maggiori premi culturali a Bologna e in Italia, è cresciuta di anno in anno. Ai premiati del mondo letterario si sono aggiunti protagonisti dello spettacolo, regia e interpretariato, della scienza, e di particolari protagonisti nel sociale.

"Volponi, uomo di multiforme ingegno, non soltanto - ricorda Davide Ferrari, direttore artistico di Casadeipensieri - è stato uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento, ma ha seguito con continua attenzione i mondi dell'arte e dello spettacolo e ha rivolto costantemente la sua opera all'educazione delle giovani generazioni".



