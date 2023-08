Migranti: a Bologna presidio in Prefettura, c'è anche Zaki

"Abbiamo organizzato questo presidio per chiedere alla Prefettura il ritiro dell'ordinanza di fuoriuscita dal percorso di accoglienza di almeno un centinaio di richiedenti asilo, perché lo riteniamo illegittimo.

Inoltre chiediamo che si crei un tavolo, con Prefettura e Città Metropolitana, perché si devono trovare soluzioni per queste persone". Lo ha spiegato Annamaria Margutti, responsabile del Centro Lavoratori Stranieri della Cgil di Bologna, durante la manifestazione organizzata in mattinata davanti alla Prefettura dalla stessa Cgil insieme a diverse sigle e associazioni (tra le altre Ya Basta, Mediterranea, Arci, Anolf, Refugees welcome, Auser e Portico della Pace), per protestare contro la recente ordinanza prefettizia che impone l'uscita di alcuni stranieri temporaneamente ospitati nei Cas, per accogliere altri migranti in arrivo.

Al presidio in Piazza Roosvelt è intervenuto anche lo studente e attivista egiziano Patrick Zaki, che si è fermato a parlare con i manifestanti, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti. "E' una decisione scellerata quella di mandare per strada da un giorno all'altro più di 100 persone - ha detto Damiano Borin di Ya Basta - in una città come Bologna che soffre gravemente il problema della casa." Per Monica Matassini, di Mediterranea, il fatto che queste persone finiscano in mezzo alla strada "è gravissimo, soprattutto per loro ma anche per i cittadini che vedranno aumentare il degrado, perché cosa possono fare queste persone?". Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta da un funzionario della Prefettura. A quanto si apprende, per ora sarebbe stata esclusa la possibilità di ritirare l'ordinanza.



