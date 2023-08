La Terrazza della Dolce Vita, star di Happy Days si racconta

Proseguono fino al 10 agosto al Grand Hotel di Rimini gli appuntamenti della Terrazza della Dolce Vita, ciclo di salotti all'aperto condotti da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Sotto le stelle, big della cultura e dello spettacolo confessano episodi inediti della loro privata e professionale. Corona, icona dance degli anni '90 grazie a successi come The Rhythm of the Night, ha parlato del forte sentimento che la lega alla sua famiglia: "Mia mamma è stata il mio faro" , ha detto la cantante che ha svelato: "Sono venuta in Italia su consiglio di Pelé".

Saturnino, storico bassista di Jovanotti, ha raccontato l'amore che nutre per la sua compagna Alberta e, ovviamente, si è soffermato sulla passione per la musica: "Ho fatto il dj a una festa di ragazzi. Dopo di me suonava un ragazzo giovane, ma il suo computer si è impallato. Abbiamo capito che il motivo era che riproduceva solo brani craccati. Ma se tu che suoni non dai valore alla musica, e neanche acquisti la musica che usi, allora non vuoi bene alla musica". Anson Williams, il celebre Potsie di Happy Days, è arrivato con la moglie. I due si sono sposati da poco e il soggiorno al Grand Hotel di Rimini è stata la loro luna di miele, ha dichiarato l'attore statunitense. Durante l'incontro, la star ha sfogliato l'album dei ricordi: "C'era il provino agli studi della Paramount per l'episodio pilota di Happy Days. Sono partito in macchina, pioveva a dirotto e la macchina si è fermata. Sono arrivato con due ore di ritardo bagnato fradicio.

Mi fanno entrare comunque e mi danno una parte da leggere. Poi mi salutano e torno a casa convinto di aver buttato la giornata.

A casa il telefono squillava ma io dovevo correre in bagno. Una volta uscito ho risposto, era il mio agente: avevo ottenuto la parte." L'amore - tema centrale di questa edizione del salotto - è stato salvifico per Andrea Vianello: "È stata una marcia molto importante, l'amore - ha raccontato il giornalista -, ho avuto un ictus e pensavo che non mi sarei ripreso. L'amore della mia famiglia mi ha dato la forza per recuperare". La Terrazza della Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.





