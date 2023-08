Indebite compensazioni sui fondi del Pnrr, sequestro 64mila euro

La Guardia di Finanza di Parma ha sopposto a sequestro preventivo 64mila euro, eseguendo un decreto del Gip chiesto dalla Procura, nei confronti di una società di studi odontoiatrici. Si tratta di un'inchiesta sui crediti d'imposta previsti dal Pnrr.

La società appartiene a un gruppo con 16 centri dislocati sul territorio nazionale mentre il titolare, denunciato per indebita compensazione, per aver fatto, attraverso crediti inesistenti, indebite compensazioni di debiti tributari, previdenziali e assistenziali, risiede a Bolzano.

Il credito erariale, secondo gli accertamenti della Finanza recepiti dal Gip, è stato "artatamente creato", portato in compensazione con il fine di evadere le imposte, con modelli F24 presentati da gennaio a maggio 2023, dell'ammontare di circa 64mila euro.

I finanzieri hanno ricostruito l'inesistenza dei crediti attraverso l'analisi della documentazione e 'interviste' ai dipendenti, che hanno dichiarato di non aver mai partecipato ad attività formativa in materia di big data o cyber security. Il piano incentiva infatti attraverso il riconoscimento dei crediti di imposta, gli investimenti in beni strumentali, attività di ricerca e sviluppo, formazione 4.0 e innovazione tecnologica.

Inoltre durante l'ispezione la società non è stata in grado di esibire la documentazione richiesta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA