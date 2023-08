Esce per pescare sul fiume, ritrovato morto

Era uscito ieri sera per pescare nel fiume Panaro (Modena), vicino a strada Villavara e non ha fatto ritorno a casa. Il corpo dell'uomo, 59 anni, Gianluca Cremonini, è stato ritrovato nelle prime ore del mattino nel corso delle ricerche avviate dai vigili del fuoco. L'attività, coordinata dalla prefettura di Modena e con la polizia, era iniziata poco dopo mezzanotte, con specialisti acquatici, di ricerca su terra e droni. Il cadavere è stato recuperato e messo a disposizione delle autorità competenti. Al momento non si esclude che sia morto per un malore.



