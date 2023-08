Da Klimt a Basilé, la mostra Crossing chiude i 10 anni di Cubo

Un appuntamento affascinante conclude gli appuntamenti per i 10 anni di attività di Cubo, il Museo d'Impresa del Gruppo Unipol. Nelle due sedi bolognesi di Torre Unipol e di Porta Europa è in programma, dal 12 ottobre al 18 gennaio, la mostra 'Crossing. Da Klimt a Basilé, da Sironi a Bauermeister', con una selezione del suo patrimonio artistico affiancata da alcune recenti acquisizioni. Il percorso, curato da Ilaria Bignotti, raccoglie 22 lavori di artisti moderni e contemporanei con l'obiettivo di rileggere il patrimonio del Museo in maniera non storicistica, evidenziando i valori che le opere condividono con la sua identità, la sua mission e i suoi messaggi fondamentali.

Il percorso, organizzato per temi, parte dalla Torre Unipol.

Qui il visitatore troverà tre sezioni: Sperimentazione (con le opere di Mary Bauermeister, Francesca Pasquali, Scuola Napoletana, Alessandro Lupi), Empatia (Gaetano Previati e Luigi Conconi, Silvia Margaria, Angelo Marinell, Filippo De Pisis, Quayola), Confronti (Mario Sironi, Giovan Battista Langetti).

Porta Europa si dividerà in quattro sezioni: Protezione (Anna Di Prospero, Tommaso Fiscaletti), Condivisione (Jacop Ferdinand Voet, Vania Comoretti, Matilde Piazzi), Mutamento (Giacomo Costa, Ettore Frani), Visione (Gustav Klimt, Matteo Basilé, Tania Brassesco e Lazlo Passi Norberto, Ignazio Stern).

Tematiche e dialoghi in mostra ben esemplificati dall'opera 'Positions' di Mary Bauermeister del 2015, una miriade di sassi dipinti a creare un mandala di pietra dove ogni elemento assume la sua posizione, il suo senso nell'insieme organico che viene posta in dialogo con un'iconica 'Straws' di Francesca Pasquali, realizzata nel 2020, centinaia di cannucce colorate, così come solo il legno associa il Cristo deposto di un autore sconosciuto del XVIII secolo e il Centaurus di Alessandro Lupi. Connessioni che proseguono associando dipinti del XVII secolo (Ritratto Femminile di Jacob Ferdinand Voet) con scatti fotografici del 2013 (Ritratto di Louise di Matilde Piazzi) attorno al tema del ritratto e dell'individualità; le fotografie contemporanee di Marinelli e Margaria con l'olio su tela del 1887 firmato Gaetano Previati e Luigi Conconi sul tema della natura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA