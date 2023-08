Aggredisce uomo che lo riprendeva col telefonino, denunciato

Ha aggredito un uomo che stava filmando col telefonino la targa della sua auto dopo un diverbio per un parcheggio. È successo a Reggio Emilia dove un 44enne è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali.

Tutto è nato per uno stallo di sosta di un supermercato nel quartiere Santa Croce. L'uomo stava andando via, quando ha notato di essere ripreso da una donna a bordo di una vettura assieme al marito; a quel punto ha fatto retromarcia e si è affiancato all'auto, cercando di aprire la portiera del conducente 61enne. Quest'ultimo ha provato ad opporre resistenza, ma l'uomo è riuscito nel suo intento sbattendolo violentemente con una spalla all'interno dell'abitacolo. Infine ha preso a pugni il tettuccio del veicolo per poi andarsene.

La vittima dell'aggressione ha dovuto ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso dal quale è stato dimesso con tre giorni di prognosi. Il giorno successivo ha presentato la denuncia in caserma dando il via alle indagini che hanno portato all'identificazione del presunto responsabile grazie anche al racconto di alcuni testimoni.



