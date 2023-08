Strage Bologna: Piantedosi, lo Stato cammina con voi

"Lo Stato cammina con voi, non si sottrae alla responsabilità di coltivare la memoria, ma anche guardare al futuro con speranza". Lo ha detto, partecipando alla commemorazione della strage della stazione di Bologna, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Qui - ha detto parlando nel cortile del palazzo comunale davanti a familiari e istituzioni - si deve rinnovare il patto: la strage ha colpito la democrazia e la democrazia si difende nei luoghi della rappresentanza. Bologna fu colpita da un dolore inconsolabile e per come reagì fu decorata dalla medaglia d'oro al valore civile, simbolo principale del rifiuto dell'aggressione. Per questo noi cammineremo insieme ogni due agosto".

Piantedosi ha ricordato anche la sua partecipazione ultradecennale a questa cerimonia, visto che la sua carriera nello Stato si è svolta, nella stragrande maggioranza, proprio nella Prefettura di Bologna. "Ho sempre partecipato fin dal 1989 - ha detto - quando sono arrivato a Bologna e oggi, con mio grande onore sono qui come ministro e sono molto orgoglioso. E necessaria la compartecipazione al dolore e al bisogno di giustizia a una città che è anche mia. Non posso separare il ruolo dalla persona e quindi parlo di cose che si sono sedimentate nel tempo, conoscendo bene anche l'attività dell'associazione dei familiari".

Inoltre, ha concluso il responsabile del Viminale, da parte del governo il messaggio all'associazione dei familiari delle vittime del due agosto è quello di una "condivisione senza riserve, che non ammette oblio e che parte dal riconoscimento della verità giudiziaria".



