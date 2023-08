"La scorsa domenica abbiamo festeggiato la mia libertà. Ora sono un regolare cittadino di Bologna ed è un mio dovere essere qui oggi 2 agosto, al fianco dei familiari delle vittime della strage. E farò il possibile per esserci sempre in questo giorno ogni anno, perché adesso sono bolognese, questa è la mia grande famiglia". Così Patrick Zaki che partecipa al corteo per il 43° anniversario della strage di Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA