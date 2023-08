Strage Bologna: autista del bus 37, 'il ricordo non si cancella'

"C'era un autobus vuoto nel piazzale, dietro di noi i corpi delle vittime aumentavano di minuto in minuto. Avevo accanto a me un vigile del fuoco e un meccanico della mia azienda, senza parlarci ci siamo resi conto che potevamo fare una cosa importante, lasciare le ambulanze per i feriti ma quei corpi era giusto che ricevessero una cura, un'attenzione, una dignità che doveva essere ridata loro. Così abbiamo tolto i mancorrenti che impedivano di salire a bordo con le barelle, abbiamo coperto i finestrini con drappi bianchi e ho cominciato a trasportare le salme all'obitorio - c'era sempre qualcuno che mi accompagnava - fino alla tarda serata alla Medicina legale in via Irnerio, poi, quando non ce ne stavano più, alla camera mortuaria dell'ospedale Malpighi. Quanti viaggi? Tanti, impossibile ricordarlo". Agide Melloni è l'autista del bus di linea 37 dell'allora Atc (ora Tper) divenuto un improvvisato carro funebre e uno dei simboli del 2 agosto 1980. C'era anche lui oggi nel piazzale della stazione, accanto a quel Fiat 421 A Menarini, matricola 4030, da anni fuori servizio ma perfettamente funzionante, che fece la spola per lunghe, interminabili ore con il suo carico di morte.

Allora trentunenne, quella mattina - era un caldo sabato di esodo per le vacanze - Melloni era nell'intervallo del turno ed era nei pressi della stazione centrale. "Ho sento un boato particolare - ricorda - non sapevamo che era una bomba, poi dal ponte di via Matteotti mi è apparso quello scenario tremendo di distruzione. Sono corso in piazza per fare qualcosa, sono andato subito all'Avis perché, da donatore, in quella situazione mi sembrava utile poter donare sangue. I miei colleghi, tra i primi a intervenire, stavano già portando feriti negli ospedali, hanno salvato delle vite. Fra tutte le difficoltà - chi di noi sapeva fare soccorso? - è venuta fuori la voglia di esserci, di aiutare. Io l'ho fatto in questo modo, altri scavando tra le macerie. E' un ricordo che non si cancella, non devi e non puoi dimenticare. Bologna ha reagito ed è andata in senso opposto a quello che qualcuno probabilmente sperava. L'impressione era che ci fosse un invito a chiudersi in casa e avere paura. E' avvenuto il contrario".



