Investe e uccide pedone, fugge e due ore dopo si costituisce

È indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dopo un incidente l'automobilista che, verso mezzanotte, ha travolto e ucciso un pedone di 55 anni a Imola, nel Bolognese. L'uomo, un 27enne di Imola, si è infatti allontanato e solo dopo un paio d'ore ha deciso di costituirsi alla polizia.

L'investimento è avvenuto in via Montericco: la vittima - Ivan Balducci, anch'egli di Imola - stava camminando sul ciglio della strada quando è stato urtato violentemente da una Volkswagen Caddy, che l'ha spinto diversi metri in avanti facendolo finire nel fossato. Il conducente dell'auto, che procedeva nella stessa direzione, non si è fermato e si è allontanato. Il 55enne, trovato dai soccorritori senza vita al margine della strada, è probabilmente deceduto sul colpo.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla polizia locale di Imola grazie ad alcune testimonianze e ai rilievi svolti sul posto. Durante la notte, circa due ore dopo l'incidente, l'investitore si è presentato al commissariato di Imola. L'auto è stata posta sotto sequestro.



