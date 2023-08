Ferrara Film Festival premia Giannini, 32 pellicole in gara

L'ottava edizione del Ferrara Film Festival, in programma dal 16 al 23 settembre al teatro Nuovo e in piazza Trento e Trieste, proporrà 32 pellicole in concorso su oltre 2500 iscritti, provenienti da 42 Paesi, e 21 anteprime di cui 4 mondiali e tre europee. Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Cary Elwes, Lucrezia Lante della Rovere, Edoardo Leo, Francesco Zecca, Steven Bauer, Corey Johnson e Manuela Arcuri sono alcuni dei volti noti di questa edizione, che alzerà il sipario con la consegna del Dragone d'Oro alla Carriera a Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano nel mondo, che ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

La giuria sarà presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios, partner del Festival, e formata dagli attori Martina Stella e Francesco Montanari, dal regista Luca Ribuoli, dalla costumista Nicoletta Ercole, dallo scenografo Tonino Zera e dal fotografo e direttore della fotografia Roberto Rocco. Sabato 23 settembre saranno assegnati i Golden Dragon Awards 2023 per le sei categorie in concorso: Première Event (lungo e cortometraggio), Première Autore (lungo e cortometraggio), Première Docu e Première Indie Emilia-Romagna. Ad aprire il Festival sarà 'Sweetwater' del regista argentino Martin Guigui su Nat Clifton, entrato nella storia come il primo afroamericano a firmare un contratto nella Nba, che cambierà per sempre il modo di giocare la pallacanestro. Tra i documentari in concorso, 'Sisters of Ukraine' di Mike Dorsey, in cui suore e volontari accompagnano i rifugiati in un lungo viaggio verso Barcellona. Torna poi l'appuntamento con le retrospettive, quest'anno due film cult anni Ottanta come 'Scarface', diretto da Brian De Palma e scritto da Oliver Stone, protagonista Al Pacino con Michelle Pfeiffer e Steven Bauer, e 'Fandango', con Kevin Costner.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA