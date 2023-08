Due persone, uomo e donna sono rimaste ferite con ustioni nello scoppio di una bombola Gpl, avvenuta poco prima delle 15 a Spilamberto (Modena), in una cucina di una casa di via Modenese. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Vignola, a spegnere le fiamme e soccorrere insieme al 118 i due, titolare e collaboratrice di azienda agricola, sono stati trasportati in elicottero al centro ustionati di Parma. Non sarebbero in condizioni gravissime.



