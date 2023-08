Bay Fest 2023, tre giorni punk rock sulla riviera riminese

The Toy Dolls, trio inglese che incarna la parte divertente e spensierata del punk, al ritorno in Italia dopo quasi dieci anni, saranno tra gli headliner del Bay Fest 2023, il principale festival punk rock italiano in programma dal 12 al 14 agosto a Bellaria Igea Marina, sulla riviera riminese.

Nel cartellone della prima serata, oltre a loro, saranno di scena gli UK Subs, per l'ultimo concerto italiano del loro tour di addio: nati artisticamente attorno al '77, sono tra i gruppi punk puù longevi al mondo. Sul palco anche gli Scream, attivi dal 1981, band seminale della scena punk di Washington che ha visto, tra gli altri, anche Dave Grohl (Nirvana, Foo Foghters) alla batteria; i Pulley, la cui ultima uscita discografica 'The Golden Life' risale allo scorso anno; i Versus the World, punk rock band con membri di Lagwagon, Good Riddance ed Ataris, che presenterà il primo album in studio "The Bastards Live Forever".

Attesi da headliner del secondo giorno i Pennywise: da oltre 25 anni sulle scene, la band di Los Angeles porta con sé un genere tutto suo, mix di puro hardcore californiano e surf punk melodico, dando vita ad un potente melodic hardcore punk, il loro marchio di fabbrica. E poi Me First & The Gimme Gimmes, che nella loro discografia hanno affrontato in maniera ironica e vincente qualunque genere, spaziando dal R'n'B ai classici degli anni '50/'60, passando per il country, e che vedono il ritorno in formazione di Joey Cape (Lagwagon) alla chitarra. In line-up anche i Good Riddance, band hardcore punk nata agli inizi degli anni '90 a Santa Cruz, in California; Authority Zero, gruppo dall'Arizona con oltre 25 anni di attività; The Venomous Pinks, terzetto al femminile che tiene alto il vessillo del punk rock. Headliner del 14 agosto al Mapo Club saranno The Real McKenzies, formazione celtic punk di Vancouver che in carriera hanno condiviso palchi con band come Rancid, Nofx, Metallica.



