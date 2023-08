Strage Bologna: murales dei vigili del fuoco in Comune

Sulla parete d'ingresso della nuova sede dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, che si trova al secondo piano di Palazzo d'Accursio, da oggi c'è un segno del grande lavoro che i vigili del fuoco fecero per portare soccorso in quelle tragiche ore di 43 anni fa. E' stata inaugurata questa mattina una copia del murales realizzato nel 1984 dal vigile del fuoco Angelo Rambaldi, che raffigura i pompieri intenti a salvare vite ed estrarre corpi tra le macerie dopo lo scoppio della bomba.

L'originale è un dipinto su parete che si trova nell'ingresso principale del vecchio distaccamento dei vigili del fuoco 'Dante Zini' di Casalecchio di Reno. L'iniziativa è del vigile del fuoco Franco Mezzetti che firma la didascalia informativa sotto il murales: "Quando ho saputo che il Comune di Bologna aveva messo a disposizione dell'Associazione tra i familiari delle vittime alcuni spazi al'interno di Palazzo d'Accursio, mi sono ricordato di un murales che nel 1984 un collega vigile del fuoco aveva dipinto con tecnica matita sanguigna - scrive - Mi è venuta l'idea di recuperare il murale e di donarne una riproduzione in scala 1:1 (220x195 cm, ndr) all'Associazione per queste sale".

La proprietà del vecchio stabile, la famiglia Bandiera, ha così dato accesso all'edificio in disuso per procedere. La volontà è quella di "tentare un completo recupero del muro - spiega Mezzetti - in attesa, abbiamo fotografato e riprodotto il murales in due copie". La seconda si trova nella sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.



