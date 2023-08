Lepore: 'il Governo porti avanti la verità'

"Ho chiesto al ministro Piantedosi che il governo s'impegni insieme a noi a portare avanti i contenuti delle sentenze che i tribunali hanno esplicitato". Lo ha sottolineato il sindaco di Bologna Matteo Lepore in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per commemorare la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, della quale ricorre il 43/o anniversario.

Il ministro dell'Interno, come spiegato dal sindaco, mercoledì 2 agosto in rappresentanza dell'esecutivo, incontrerà i familiari delle vittime e interverrà nel cortile d'onore del palazzo comunale, poi dovrebbe anche prendere parte al corteo fino a Piazza Medaglie d'Oro, ma qui non prenderà la parola dal palco. "Per noi importante è raccontare e far conoscere cosa è successo il 2 agosto e non avvallare depistaggi. Quindi mi aspetto da questo governo che ci sia questo tipo di collaborazione", ribadisce Lepore che invita tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia. "E' un anniversario importante perché porteremo in piazza la verità delle sentenze sui mandanti e l'impegno della città di Bologna nei prossimi mesi e anni sarà quello di far conoscere le verità che i tribunali con sentenze hanno giudicato".



