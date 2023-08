Sedicenne ucciso a Modena, preso in Inghilterra un secondo uomo

Secondo arresto per l'omicidio a coltellate di Muhammad Arham, pachistano di 16 anni ucciso il 31 marzo al parco Novi Sad di Modena durante una rissa scaturita da attriti nel Paese d'origine. A giugno era stato arrestato un 17enne connazionale, mentre il 25 luglio è stato individuato in Inghilterra un altro dei tre presunti responsabili, un 23enne, anche lui del Pakistan: la Polizia inglese ha eseguito il mandato di arresto internazionale emesso il 7 luglio dal Gip di Modena, su richiesta della Procura che coordina le indagini dei carabinieri.

Il 23enne, oltre che di omicidio volontario, è indagato per tentato omicidio visto che altri due giovani rimasero feriti nella rissa.

I carabinieri di Modena hanno mantenuto il collegamento con le polizie di diversi Paesi, attraverso il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, consentendo di indirizzare le ricerche sul latitante in Inghilterra, fino al rintraccio e alla cattura.



