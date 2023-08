Rogo in azienda agricola del Reggiano, in fumo 4.000 rotoballe

Un vasto incendio si è propagato nella notte in un fienile di Castelnovo Sotto, nella Bassa Reggiana. In fumo sono andate circa 4.000 rotoballe stoccate in due capannoni attigui, entrambi di proprietà di un'unica azienda con sede nel Reggiano e in affitto ad un'impresa agricola di Gattatico.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Emilia e dei distaccamenti di Guastalla, Luzzara e Sant'Ilario d'Enza che sono al lavoro da ore per spegnere il rogo. Ingenti i danni anche di tipo strutturale. Indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi, tra cui il dolo.



